Josè Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta per 4-1 contro il Genoa. Queste le sue parole:

Una delle partite più brutte della stagione”

“Oggi non è andato praticamente nulla. Mi scuso con lo studio perché non ho tanto da dire. Non ho parlato con i giocatori e non mi sento confortevole a parlare della partita in profondità con lo studio. Il gol è brutto ( il primo) abbiamo avuto una reazione e abbiamo pareggiato poi con l’infortunio di Llorente abbiamo perso la nostra struttura. Dopo il 2 a 1 abbiamo deciso di levare Mancini già ammonito vista la gestione dell’arbitro. Pensavo che avremmo pareggiato perché li stavamo schiacciando anche se senza qualità. Sul 3 a 1 la partita è finita”.

12 gol subiti in stagione, è caduta qualche certezza?

“È vero, senza dubbio, la gente parla degli errori di Ibanez ma ci dava una solidità incredibile, e ci manca Smalling. Non si può dire che abbiamo perso la solidità solo perché ci mancano quei giocatori, ma abbiamo perso anche la solidità di squadra, la voglia di difendere insieme. Poi ogni tiro che subiamo è gol, non parlo di Rui, è un dato di fatto 4 tiri 4 gol”.

Per quanto tempo ancora non si può vedere la classifica?

“È il peggior inizio della mia carriera, ma è anche la prima volta che la Roma gioca due finali europee di fila”.

Llorente come sta?

“Diego non è un giocatore completamente sano, ha spesso ricadute muscolari”.

Questo gruppo è abbastanza forte per uscire da questo momento?

“È il gruppo che abbiamo con le sue qualità e i suoi problemi. Non c’è mercato non c’è storia, dobbiamo andare avanti insieme. Non c’è tempo per piangere. Mi fa male per il mio rapporto con il romanismo. La prossima partita è solo una partita di tre punti ma è sicuramente una partita importantissima”.