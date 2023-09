Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta per 4-1 contro la Roma. Queste le sue parole:

Una prestazione da squadra vera, la miglior prestazione da quando siede sulla panchina del Genoa?

“Grandissima partita e prestazione. Avevo parlato in riunione tecnica di coraggio e serietà e dentro a questo ci doveva essere la prestazione. A tratti i ragazzi sono stati eroici con ciò che hanno messo in campo. Anche nei momenti di difficoltà come all’inizio con i due infortuni però anche chi è entrato ha dimostrato”.

È preoccupato per le condizione di Strooman e Badelj?

“Faremo gli accertamenti nei prossimi giorni e poi valuteremo ma certo che sono preoccupato perché sono due calciatori importanti per noi. Però sono contento dei giocatori che ho in rosa che anche oggi hanno dimostrato che possono fare la differenza”.

Sono state le ripartenza il tema tattico della partita?

“Assolutamente il secondo gol è un eccezionale dal punto di vista corale. Ma sopratutto l’impostazione della partita visto che affrontare la Roma con i grandi campioni che ha non è semplice. Volevamo recuperare la palla un po’ più avanti soprattutto nel primo tempo e i ragazzi sono stati fantastici”.

Come ti stai comportando con Retegui? Gli stai creando la fiducia necessaria?

“Si, lavoriamo dopo gli allenamenti con lui e tutti gli attaccanti per migliorare la volontà di uscire da una marcatura o per tenere la palla da una rimessa laterale. Lui ha voglia e noi siamo contenti così”.

Qual era l’obiettivo con il cambio di Messias?

“C’era Maturro in difficoltà fisica e quindi ho pensato di passare a 4 dietro e ho visto subito Junior. Ho messo lui perché stavamo soffrendo e ci serviva qualcuno che tenesse palla e che vincesse qualche duello”.