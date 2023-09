José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del prepartita di Genoa-Roma. Queste le sue parole sulla gara:

“Sono tre partite di fila, abbiamo vinto due e un pareggio giocando veramente bene. La squadra sta bene. Giochiamo di nuovo contro una squadra che ha 48 ore in più di noi per preparare la partita. Noi abbiamo preparato la partita non pensando a questo ma pensando a giocare bene. Abbiamo fatto ottima partita a Torino. Cercheremo di vincere oggi però ovviamente se si gioca bene è più facile vincere.”

Lukaku, Dybala e Pellegrini questa è la migliore espressione della Roma almeno lì davanti?

“Non lo so, dipende dalla partita e dalla performance dei giocatori. La verità è che quando stiamo tutti bene, disponibili, allenati e informa abbiamo un gruppo di giocatori lì davanti che sono importanti”.