Genoa, Pandev: “Mourinho? Non ci siamo sentiti, mi fa piacere salutarlo e vederlo. È un grande”

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

PANDEV A DAZN

“Da uno come Shevchenko si può sempre imparare, ti fa vedere i movimenti. A 38 anni trovare un allenatore come lui, un grande campione, ti fa ancora imparare. Sono felice che sia venuto qui, c’è tantissimo entusiasmo e spero per lui che possa fare bene perché questa è una piazza importantissima”.

Dall’altra parte incontri Mourinho, vi siete sentiti in settimana?

No, non ci siamo sentiti. Io ero fortunato ad essere allenato da uno come lui all’Inter, abbiamo fatto la storia insieme. Stasera mi fa piacere salutarlo e vederlo. Il nostro mister è un campione e il mister avversario è un grande, non potevo chiedere meglio di così..