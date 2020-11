Genoa, Maran: “Il 100% contro la Roma non basterà, non potremo concedere davvero nulla”

L’allenatore del Genoa Rolando Maran ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia della gara contro la Roma. Ecco le sue parole:

“Dovremo fare più del massimo, cercando di essere perfetti e di non prestare il fianco alla Roma. Il 100% non basterà, non potremo concedere davvero nulla”.

I giallorossi segnano spesso, tra le tante varianti, anche su calcio da fermo.

La Roma ha una fisicità incredibile, ha segnato contro squadre che marcano a zona o a uomo in questo modo. Noi però dobbiamo lavorare sulle nostre caratteristiche e aumentare l’attenzione in determinati frangenti della partita.

Qual è il punto debole della Roma secondo lei?

Dovremo cercare di mettere in difficoltà i giallorossi attraverso le nostre qualità, quelle che abbiamo visto anche col Torino nel primo tempo. La continuità nella partita ci può premiare.

Un altro positivo al COVID-19 per il suo Genoa: Cristian Zapata.

Seguiremo i protocolli come abbiamo fatto finora. Dispiace per Cristian e per tutti noi, non siamo mai venuti fuori del tutto da questo momento nero. Cercheremo però di seguire come sempre tutte le indicazioni per venirne fuori.