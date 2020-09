Genoa, confermata la positività al Covid-19 per i 14 tesserati

Arrivano conferme dalla Asl 3 rispetto ai 14 tesserati del Genoa risultati positivi nel fine settimana. Secondo quanto riportato da genoacfc.it, i test effettuati ieri hanno riconfermato le positività di giocatori e staff. Questa mattina gli altri componenti del club sono arrivati al campo di allenamento in macchina ed hanno eseguito i tamponi per poi tornare a casa. Buone notizie invece arrivano per i dipendenti e i dirigenti che si erano sottoposti ai test ieri e che sono risultati tutti negativi. Si attendono le decisioni della Lega sulla gara di sabato contro il Torino.