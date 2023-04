Gasperini: “Ottima prova della squadra. Rivedere Mancini, Spinazzola, Cristante fa effetto”

Gianpiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo la sfida vinta contro la Roma. Queste le parole del tecnico a Dazn:

Per ottenere risultato bisognava essere grandi, non avete mai perso l’attenzione.

“Assolutamente si, abbiamo incontrato una squadra forte e per riuscire a batterla c’era bisogno di tutte le componenti, giusta attenzione in fase difensiva e in attacco, un’ottima prova”.

7 anni all’Atalanta, caso più unico che raro. Come ha fatto?

“È una nostra caratteristica, siamo qui insieme da diverso tempo quindi conosciamo bene la copertura degli spazi. Con la giusta attenzione e concentrazione si può fare. Siamo stati bravi, hanno fanno gol sia Pasalic che Koopmeiners. Stasera vedo Ibanez, Mancini, Cristante cinque anni da quando c’erano loro. Passa il tempo, ho trovato l’ambiente ideale per lavorare c’è tanto rispetto da entrambe le parti. Menomale che Totti non era in campo, tenetelo lì con voi”.

La crescita di Duvan Zapata, un giocatore che sta tornando ad un certo livello.

“Sono d’accordo, lo conosciamo ha attraversato un periodo difficile. Con il miglior Duvan potevamo fare cose grandi e ambire a raggiungere il nostro traguardo”.