Garcia e il messaggio ai romanisti dopo l’eliminazione della Juventus: “Ragazzi ce l’abbiamo fatta!” – VIDEO

Rudi Garcia si è preso la sua personale rivincita. Eliminando la Juventus dalla Champions League il mister francese ha “vendicato” i fatti del 5 ottobre 2014 quando la sua Roma fu sconfitta dai bianconeri in mezzo a mille polemiche. L’ex giallorosso, in conferenza stampa, ha lasciato un messaggio agli amici che non l’hanno dimenticato: “Visto che lei parla di quando allenavo la Roma, ho un messaggio per i miei amici della Roma: ‘Ragazzi ce l’abbiamo fatta!’“.

