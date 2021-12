Garanzia Smalling: blindata la difesa e Roma in crescita

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Quando in difesa Smalling c’è, è tutta un’altra storia. La Roma trova d’incanto solidità, equilibrio difensivo e un upgrade di personalità e carattere quando c’è in campo il difensore inglese. Chris garantisce serenità e tranquillità a tutti i compagni di squadra, non solo quelli del reparto arretrato. E’ come se tutti fossero più sicuri di sé e della forza del gruppo sapendo che c’è anche lui in campo. Oggi la Roma andrà a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, puntando proprio su di lui.

A dire che esiste una Roma con Smalling e una senza Smalling sono soprattutto i numeri. Da quando è rientrato a fine novembre ha giocato sette partite, in cui la Roma ha subito in media 0.71 reti a gara. E se non ci fosse stato lo 0-3 interno con l’Inter, la media sarebbe stata anche migliore. Senza di lui, sempre in 7 partite, 15 gol subiti, una media di 2.14 a partita. In più, delle 9 gare in cui è partito titolare, 5 sono terminate con la porta inviolata, subendo solo sei gol. Basterebbe questo per dire quando imprescindibile sia Smalling per la Roma. Con lui in campo tutto diventa più semplice: è l’uomo dominante della difesa e averlo o non averlo fa la differenza. Adesso, ovviamente, la speranza a Trigoria è che i guai fisici lo abbandonino definitivamente.