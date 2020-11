Garantisce Fonseca: “Non è una Roma B”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Ambizione fa rima con gestione e anche con preoccupazione. Questo ed altro nelle parole di Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di una partita che può dare una svolta nel girone di Europa League. Il turnover resta una regola obbligata perchè aiuta a far sentire vivi tutti i giocatori, soprattutto consente di far rifiatare chi ha giocato di più. Per battere il Cluj rinuncia a Smalling: “Non può fare tre partite in una settimana in questo momento“. Lancia poi la staffetta Mkhitaryan-Pedro. Fuori naturalmente Dzeko a beneficio di Mayoral: “A lui va dato tempo. Ma ha bisogno di giocare per integrarsi più velocemente. E’ importante per lui e anche per noi“. Fonseca attende con fiducia anche il rientro di alcuni giocatori. Tra questi c’è Calafiori che in questo periodo poteva dare il cambio a Spinazzola. Poi c’è il mistero Pastore che incombe. Ultimo tentativo per dare un senso al finale di carriera.