Il Tempo (L. Pes) – Numeri incoraggianti, ma, soprattutto, prestazioni di alto livello. Una svolta arrivata dopo il rinnovo automatico scattato a giugno, e nonostante l’arrivo di un attaccante di livello mondiale come Lukaku, che ovviamente riduce lo spazio a disposizione di Andrea Belotti. Giovedì si sono divisi l’area di rigore, ma Mourinho ha detto apertamente di preferire un centravanti accompagnato da una seconda punta di fantasia, soprattutto se il livello degli avversari si alza. Ma il Gallo non si è perso d’animo. La consapevolezza di essere una riserva non ha minato le sue certezze, anzi, sembra averlo stimolato. Ogni volta che scende in campo, anche da subentrato dà tutto per sé stesso e per i compagni. E quando ha la chance di iniziare la gara si esprime ad alti livelli, come mai era riuscito la scorsa stagione. Ora sta al Gallo proseguire su questo trend, e confermarsi un’alternativa di lusso al bomber belga.