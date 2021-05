Fuzato promosso, non si muoverà e farà il secondo

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – La porta girevole ha trovato un guardino alla fine di questa stagione travagliata. A prendersi i guantoni è stato l’insospettabile Fuzato, ceduto in prestito a inizio campionato e poi tornato alla base a gennaio dopo zero presenze coi portoghesi del Gil Vicente. Con l’infortunio di Pau Lopez e gli acciacchi di Mirante, Fonseca ha concesso al brasiliano un’opportunità vera. Il portiere non chiedeva altro, quella che dal 2018 non aveva mai avuto. Il suo finale di stagione è stato più che soddisfacente: due clean sheet contro Crotone e Lazio.

La Roma ci punta, in modo che possa continuare a crescere alle spalle di un titolare. Tiago Pinto non pare intenzionato a mandarlo nuovamente in prestito e Mourinho, che l’ha seguito con attenzione nelle ultime gare, avrebbe già avallato la scelta. Il 18 maggio c’è stato un primo incontro tra il general manager e l’agente del calciatore, Diago Tavano, nel quale è emersa la volontà del club di puntare ancora sul 23enne. Il suo contratto scade nel 2023, dunque non ci sarebbe l’urgenza di rinnovarlo subito, ma l’adeguamento potrebbe diventare argomento di stretta attualità. Le parti si aggiorneranno tra 20 giorni, quando lo Special One sarà già insediato.