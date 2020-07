Fuzato ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2023 – FOTO

Un nuovo rinnovo in casa Roma. Si tratta del terzo portiere giallorosso Daniel Fuzato, che ha legato il suo futuro al club fino al 30 giugno 2023. Lo ha annunciato con un tweet lo stesso club capitolino, che ha riportato anche le prime dichiarazioni in merito del giovane talento brasiliano. Ecco le sue parole:

“Questo rinnovo rappresenta una tappa importante della mia carriera. So che dovrò maturare ancora esperienze per completare il mio processo di crescita ma la fiducia che il club ha riposto in me, testimoniata dal prolungamento del contratto, mi inorgoglisce. Legare il mio futuro alla Roma era un mio obiettivo e sono felice di averlo raggiunto”.

🇧🇷 Daniel Fuzato ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2023 🤝#ASRoma pic.twitter.com/CQeUHps9Ui — AS Roma (@OfficialASRoma) July 10, 2020