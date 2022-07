Fuzato: “Alla Roma devo tutto, sono stati quattro anni speciali. Non ho nessun rimpianto”

Daniel Fuzato ha lasciato la Roma. Dopo quattro stagioni, il portiere brasiliano ha varcato definitivamente il cancello di Trigoria. L’estremo difensore classe 1997 è approdato in Spagna, all’Ibiza, in Serie B. In un’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com ha parlato dell’avventura in giallorosso e del futuro.

Cosa si porta dietro dalla Roma?

Quattro anni speciali. Sono arrivato da ragazzo e ora sono un uomo. Ma devo pensare alla mia carriera e giocare, per crescere ancora di più.

Perché Ibiza?

Ho trovato un progetto ambizioso, importante. È il posto perfetto per crescere.

Rimpianti?

Sono cresciuto e ho vissuto uno spogliatoio pieno di campioni. Alla Roma devo tutto, le auguro il meglio. Nessun rimpianto. Sono arrivato come terzo. Fare il secondo è stata una bella esperienza e quando ho giocato ho dato il massimo. Ho sempre tifato per la squadra, lascio una famiglia.

All’Italia è un arrivederci?

Il campionato italiano mi piace molto. Ma oggi penso solo all’Ibiza. E a crescere per essere ancora più completo.