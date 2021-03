Fuser: “La Roma contro il Milan non meritava di perdere. Ha pagato gli episodi”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Diego Fuser, ex giocatore della Roma, è stato intervistato dal quotidiano ed ha parlato anche della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Per chi conta di più?

Partita importante per entrambi, ma penso conti di più per i viola, dovessero perdere la classifica si complicherebbe davvero. La Roma è favorita, l’ho vista contro il Milan e non meritava di perdere. Ha pagato gli episodi.

La Roma punta alla Champions. Ce la farà?

Ha qualità individuali e anche di gioco. Avessero vinto domenica sarebbe stato diverso, ma ha valore per centrare l’obiettivo.

Meglio andare avanti con Dzeko o Mayoral?

Io a uno come Dzeko non rinuncerei mai, per me è una garanzia assoluta. Mayoral è un giovane, ha bisogno ancora di crescere.

Chi può decidere la sfida di stasera?

Per la Roma penso Mkhitaryan, uno che ha tanta qualità nei piede e che può far sempre gol.