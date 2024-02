Frosinone, Di Francesco: “Con De Rossi ci rispettiamo, è sempre stato un punto di riferimento”

Dopo la pesante sconfitta esterna per 5-1 contro la Fiorentina il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni dei cronisti, commentando anche il prossimo impegno di campionato in casa contro la sua ex Roma. Queste le sue parole:

“Queste batoste non aiutano, dobbiamo essere bravi a non innervosirci per cercare di raggiungere l’obiettivo della salvezza. Non mi sono piaciute tante cose e le miglioreremo. La prossima con la Roma? Con De Rossi ci rispettiamo, per me è sempre stato un punto di riferimento e l’ho allenato. Sta dimostrando di poter fare l’allenatore”.