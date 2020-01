Friedkin vuole chiudere prima del derby con la Lazio

La cartolina virtuale che ieri i tifosi giallorossi hanno spedito a Houston è stata suggestiva: ti aspettiamo. Continuano le grandi manovre di Friedkin per diventare il nuovo proprietario della Roma, già prima del derby del 26 gennaio. Inizierà in questi giorni l’ultima “due diligence”, quella legale, che andrà a caccia di eventuali zombie (che non sono quelli che si vedono in “Dead man walking”, ma delle criticità passate che possono riapparire in futuro appesantendo i conti) nel bilancio delle dodici società che gravitano intorno alla galassia Roma. Niente allarmismi però, da Trigoria sono sicuri che non esistono “zombie” così temibili da far saltare la trattativa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.