Friedkin-Vitek: vertice a Milano per accelerare

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Il passaggio di proprietà da James Pallotta alla famiglia Friedkin sta innescando un effetto domino positivo, tra gli argomenti su cui lavorare resta centrale il nuovo stadio. Il nuovo proprietario spera in tempi brevi e, avendo incassato il via libera della sindaca Raggi, che due giorni fa ha detto che “Lo stadio si farà, il progetto andrà in aula entro l’anno“, i nuovi proprietari cercano di accelerare le operazioni preliminari. Nei giorni scorsi si sono incontrati a Milano i rappresentanti della famiglia Friedkin con quelli di Vitek, sempre più vicino all’acquisto delle tre società di Luca Parnasi, tra cui Eurnova, che detiene i terreni di Tor Di Valle. Sarà poi il magnate ceco a cedere l’area alla Roma. Li acquisterà per circa 50 milioni, poi non è escluso che possa incontrarsi già la prossima settimana direttamente a Roma con i nuovi proprietari. Al momento non è stato chiesto ancora un appuntamento alla Raggi, ma è possibile che venga organizzato in tempi brevi.