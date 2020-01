Friedkin va avanti, la Raggi è bloccata

Dan Friedkin va avanti per arrivare al closing per l’acquisto della Roma, i suoi avvocati continuano a studiare i conti e i tempi della due diligence legale potrebbero essere più lunghi del previsto, per arrivare alla prima metà di febbraio. Intanto si registra un nuovo impasse per la questione dello stadio. Da ieri sono ripresi i lavori in Campidoglio e la Raggi non ha fretta di portare in aula il dossier Tor di Valle. Lo stadio ora non è una priorità, per questo il Dipartimento urbanistica, che ha completato la stesura della convenzione urbanistica, non ha presentato il documento finale. Se arrivasse oggi la bozza definitiva sul tavolo della sindaca, la Raggi sarebbe costretta ad agire. Si attende l’ingresso di Vitek con l’acquisto dei terreni, il Comune ha bisogno di tempo per favorire il coinvolgimento ufficiale dell’immobiliarista di Brno. Vitek e Friedkin hanno ricevuto assicurazioni non dirette che il progetto andrà avanti, ma non in questi giorni perché la Raggi ha problemi più urgenti da risolvere. Lo scrive il Corriere Dello Sport.