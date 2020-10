Friedkin, suggestione Uva come direttore tecnico. Per il ruolo da ds avanza Emenalo

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Chi gli è vicino racconta che i Friedkin la Svizzera la conoscano bene. Se un giorno interromperanno il loro silenzio potranno dire di come, la terra della loro prima trasferta europea, sia già un noto giardino della loro galassia. A tutti i tifosi della Roma sta facendo piacere che padre e figlio non si siano persi nemmeno una partita. Coloro che sono dentro le cose segrete raccontano che col lievitare del mercato entrambi abbiano scoperto il fascino delle trattative e persino delle scelte. La scelta del direttore sportivo non può essere portata troppo in là anche perchè il mercato di gennaio è vicino. Romba sempre di più la pista che porta ad Emenale che ha già avuto un colloquio con il manager Williamson. C’è chi dice che sia stato lo stesso Ryan Friedkin a parlare col dirigente. Dalla Germania, però, raccontano sempre di un interesse vivo per Boldt visto che c’è una possibilità che lasci l’Amburgo. Si fa anche il nome di Michele Uva come oggetto dei desideri per il ruolo da direttore tecnico.