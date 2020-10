Friedkin si è impegnato: 350 milioni per il 100% del club

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Dovesse riuscire a prendere il 100% della Roma, Friedkin avrebbe già messo circa 350 milioni. Sono soldi che il presidente ha già tirato fuori o lo sta per fare. Questa cifra potrà essere quantificata esattamente solo il 29 ottobre, al termine dell’Opa. I soldi impegnati oscillano tra i 330 e i 350 milioni. A questi si aggiungerà l’integrazione all’aumento di capiale resa nota due giorni fa, con l’ufficializzazione del buco da 204 milioni. Per ora Friedkin ha tirato fuori 199 milioni da dare a Pallotta e soci, a cui se ne sono aggiunti altri 77,6. In più, appunto, il residuo dell’aumento di capitale da 150 milioni e coperto nella gestione Pallotta per 89,1 milioni. E l’acquisto di quel 13,4% flottante che vale 9,8 milioni. Appena conclusa l’Opa scatterà quindi anche il delisting, con la Roma che vedrà chiudere la sua esperienza ventennale in Borsa.