Friedkin, sei esuberi da 28 milioni

La Gazzetta Dello Sport (A.Pugliese) – Ancora sei giorni alla fine del mercato, ancora sei giocatori da piazzare. Al di là delle operazioni in entrata, in questo momento la Roma sta cercando di sistemare le cose anche in uscita. Ad inizio mercato era la priorità per cercare plusvalenze e incassare liquidità, abbassando i costi operativi, ma non è andata come si voleva. Da Trigoria sono stati piazzati Defrel, Gonalons, Florenzi, Schick e Under, ma sono rimasti una serie di giocatori che si preferiva sistemare altrove: Olsen, Fazio e Juan Jesus, Coric, Pastore e Perotti. La Roma spera di incassare i soldi non per i cartellini, ma provando ad abbassare il monte ingaggi, per un totale di 28 milioni lordi. Per Fazio alla Fiorentina e Juan Jesus al Genoa era tutto fatto, poi i giocatori hanno rifiutato i trasferimenti, il brasiliano ha chiesto addirittura una buon’uscita alla Roma in caso di cessione. Su Olsen c’era forte il Watford fino a qualche giorno fa, ma la trattativa non si è conclusa perché lo svedese non vuole andare in Championship. Su Coric è piombato l’Aris Salonicco, poi restano i due argentini. Pastore difficilmente potrà partire, ma i giallorossi sperano di dare via Perotti. Su di lui resta forte l’interesse del Fenerbahce.