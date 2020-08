Friedkin riparte da Zaniolo

Il Tempo (F.Biafora) – Tutto e tutti in bilico tranne Zaniolo. Il Gruppo Friedkin porterà una nuova rivoluzione, probabilmente graduale e non immediata, all’interno dell’ambiente giallorosso. Con un contratto rinnovato lo scorso anno non c’è alcuna urgenza nel sedersi per parlare di rinnovo, ma l’intenzione è di coccolare Zaniolo e di farlo sentire al centro del progetto. Ci sarà tempo anche per parlare di un nuovo contratto per Pellegrini: la volontà è andare avanti con lui. Altra certezza è rappresentata dallo stadio di Tor di Valle con gli uomini di Friedkin che hanno avuto molteplici contatti con quelli di Vitek. La buona notizia è che la Giunta Raggi ha adottato i testi dei due accordi con la Regione Lazio e la Città Metropolitana, due atti preliminari il cui completamento dà di fatto il via all’iter di votazione. Sul mercato in entrata i nomi su cui si punta sono top secret. Ieri a Trigoria erano presente Giuffrida e Busardò. Intanto l’intera preparazione estiva andrà in scena a Trigoria e non ci sarà ritiro in montagna.