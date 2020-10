Friedkin “riceve” la Raggi in ambasciata

Il Tempo (F.M.Magliaro) – Dan e Ryan Friedkin hanno incontrato la Sindaca Raggi. E’ successo nell’ambasciata americana a Roma. “Non confermo e non smentisco” è la versione del Campidoglio. A quanto trapela non si è parlato di Stadio. Dello Stadio non si tratta perchè la trattativa è chiuse a non c’è altro da aggiungere. La Raggi ha poco da portare su un tavolo di confronto: la sua maggioranza è a pezzi, la delibera ferma, la Città Metropolitana che la Raggi guida non ha ancora nemmeno adottato il testo dell’accordo col Campidoglio sulla via del Mare/Ostiense. Sono i nuovi proprietari della Roma a giocare di forza col sempre più debole Sindaco della Capitale.