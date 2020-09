Friedkin pronto per gli incontri. Prima la Raggi, poi Gravina?

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Dan Friedkin sarebbe dovuto ripartire ieri e lasciare sui figlio Ryan a Roma per continuare a prendere confidenza col il nuovo mondo. Il presidente, invece, ha cambiato i suoi impegni e nei prossimi giorni incontrerà la Sindaca Raggi. Un incontro istituzionale di cortesia, ma anche l’occasione di parlare del progetto di Tor di Valle. Per il momento non è fissata alcuna data. Le presentazione dovrebbe farle il CEO Fienga che oggi si sottoporrà al secondo tampone. La Sindaca confermerà la volontà di andare avanti con il progetto che i Friedkin reputano strategico e necessario per gli introiti. Non è stato calenderizzato un incontro col presidente della FIGC Gravina, ma si sta lavorando anche per questo. I nuovi proprietari vogliono confrontarsi per scambiare le rispettive “visioni” su come far crescere il movimento italiano.