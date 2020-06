Roma, Friedkin irritato dall’intervista di Pallotta

James Pallotta ha rilasciato poche ore fa una lunga intervista (leggi qui la news) dove ha parlato, tra i vari argomenti, anche della trattativa con Dan Friedkin per la cessione del club. Come riportato RomaPress pare che il magnate texano si sia irritato per alcune parole del presidente giallorosso, il quale ha dichiarato che: “L’ultima offerta semi-concreta che abbiamo ricevuto, sulla quale dei dettagli sembrano essere trapelati da alcuni dei loro avvocati o banchieri, non era minimamente accettabile”. Ciò sembra dunque non esser piaciuto ai vertici del gruppo Friedkin tanto che – a parer loro – la situazione risulterebbe ribaltata: sarebbe infatti Pallotta a non trattare con coscienza della situazione finanziaria attuale.