Friedkin nella Capitale tra una settimana

Leggo (F. Balzani) – Dan Friedkin è pronto a sbarcare per la prima volta a Roma da nuovo proprietario del club giallorosso. Arriverà accompagnato dal figlio Ryan, il quale resterà nella Capitale per seguire da vicino le sorti del club. Pronta la prima visita a Trigoria per conoscere il gruppo, poi una serie di appuntamenti ed impegni, nei quali sarà affiancato dal CEO Guido Fienga. Si incontrerà con Virginia Raggi e, forse, con Francesco Totti che si è detto disponibile per un caffè e per parlare di un ritorno. Per il momento non è prevista una conferenza stampa, ma un video-messaggio che andrà in onda su tutti i canali ufficiali del club.