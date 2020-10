Friedkin mette 77,6 milioni per coprire i debiti

Il Tempo (F.Biafora) – Dan Friedkin era già preparato e non è rimasto sopreso di dover mettere mano al proprio portafoglio per tamponare la pesante situazione economica della Roma, finita anche nella black list della Consob. Il texano ha già iniettato 77,6 milioni di euro nelle casse del club. L’imprenditore ha supportato le esigenze di capitale della società versando 10 milioni il 31 agosto ed erogando un ulteriore finanziamento di 53 milioni a settembre. Oltre a questo denaro sono stati versati altri 14,6 milioni che sono stati utilizzati per saldare gli obbligazionisti, che avevano rinunciato al rimborso immediato del bond. Per quanto riguarda l’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 agosto 2020 si è saliti a 300,9 milioni. I debiti con scadenza oltre i 12 mesi hanno toccato quota 294,1 milioni. Restano ancora da pagare 19,3 milioni ad agenti e consulenti sportivi.