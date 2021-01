Friedkin, la prima

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Dan e Ryan Friedkin si preparano a vivere il primo derby. Entrambi sanno cosa significa affrontare gli impegni alti, la loro vista lo testimonia. Sono 5 mesi che hanno preso la Roma e vogliono portare avanti un progetto a lungo termine. Sono sempre più coinvolti e allo stadio raramente si perdono una partita. Gioiscono e soffrono sugli sviluppi delle azioni, composti e contenuti nelle loro esibizioni. Ryan sta studiando intesamente l’italiano e migliora giorno dopo giorno. In questi giorni Dan è impegnato per affari e non si è visto a Trigoria, ma non mancherà per il derby.

Leggi anche: Lollo, l’ultimo figlio di Roma

Hanno scelto Tiago Pinto che non sarà solo l’uomo mercato, sarà il loro punto di riferimento per l’area tecnica. Sarà un derby anomalo per i Friedkin, senza pubblico. I tifosi, però, hanno apprezzato la linea scelta dalla nuova proprietà: poche parole e tanti fatti. Non sono interessati a soci di minoranza, ascoltano chiunque possa portare un contributo al progetto che hanno in testa, ma non hanno cercato nessuno. Vogliono gestire la Roma in prima persona.