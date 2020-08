Friedkin e la tripla W: ecco a chi si affiderà

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – L’era Friedkin è pronta ad iniziare ed il nuovo presidente della Roma ha tre uomini di fiducia che lo accompagneranno in questa nuova avventura: Marc Watts, Eric Williamson e Brian Walker. Tutti e tre erano nella Capitale a febbraio, per studiare le carte societarie e valutare i dirigenti giallorossi. Il primo, Ceo del The Friedkin Group dal 2011 è il braccio destro di Dan Friekin, ha ricoperto diversi ruoli negli ultimi anni, venendo inserito anche nello Strike Force to Open Texas dal governatore texano Greg Abbott, per dettare le linee guida della lotta al Covid-19 e per la ripresa economica nel post-pandemia. Williamson è vicepresidente del Business Development per il gruppo e presidente del Friedkin Aviation. Il suo ingresso nella Gulf States Toyota risale a 24 anni fa, una vita al fianco di Friedkin, e a lui per un periodo è stato affidato anche il marketing sportivo all’interno del gruppo. Walker, infine, è direttore delle strategie e delle nuove iniziative del The Friedkin Group. Saranno loro tre, oltre al figlio Ryan, a rappresentare il gruppo Friedkin nella Roma.