La Roma, il Cannes a un passo dall’ufficialità mentre all’orizzonte si intravede il Kortrjik. Secondo quanto riferito da Sky manca poco per il passaggio del club francese ai Friedkin, ma i proprietari della Roma non si fermano qui. Infatti, gli imprenditori statunitensi sarebbero intenzionati anche all’acquisto del Kortrjik, club che milita in Pro League.