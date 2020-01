Friedkin corre verso l’acquisto. Stasera a Torino?

In questi giorni Dan Friedkin e il figlio Ryan stanno accelerando per chiudere la trattativa e mettersi presto al timone della Roma. Non è detto che questa sera il magnate texano non si presenti all’Allianz Stadium per vedere dal vivo la squadra giallorossa. Ieri infatti i suoi legali erano a Milano dove, presso lo studio Chiomenti, stanno terminando l’analisi delle carte. Il passaggio di consegne dovrebbe avvenire entro il 15 febbraio. Il prezzo è rimasto lo stesso delle prime contrattazioni con Friedkin che darà a Pallotta una cifra tra i 750 e i 790 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.