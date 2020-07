Friedkin contatta Vitek per lo stadio: nuova offerta vicina

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – C’è una regola non scritta nel mondo degli affari che invita a parlare poco di una trattativa in corso. Ecco, se dessimo retta a ciò, l’impressione è che a fare sul serio nell’acquisto della Roma sia più Dan Friedkin che la cordata sudamericana – con base in Uruguay – che da tempo corteggiano James Pallotta. In ogni caso, anche oggi – in barba alla regola sopra accennata – è tornato a parlare Gaston Fernandez, l’intermediario salito alla ribalta nei giorni scorsi per aver rivelato del consorzio sudamericano interessato ad acquistare la Roma, legando a questa ipotesi l’arrivo di Cavani: “Posso confermare che stanno tentando di prendere la società e portare l’attaccante, se l’operazione dovesse andare a buon fine – ha detto – ma al momento non ci sono novità”. Ma Friedkin, sotto traccia, agisce a largo raggio. Ne è la prova il fatto che pochi giorni fa ha ripreso i contatti col magnate ceco Vitek, residente in Svizzera ma destinato – entro questo mese – ad acquisire le tre società del costruttore Luca Parnasi, fra cui Eurnova, che detiene i terreni di Tor di Valle.