Friedkin chiama Vitek: si va avanti

Corriere dello Sport (R.Maida) – Riparte la bizzarra triangolazione. Pallotta vuole vendere la Roma, Friedkin vuole comprarla, mentre il ceco Vitek intende afferrare i ciuffi d’erba dei terreni di Tor di Valle per partecipare al progetto dello stadio. Non si è mai spento il vulcano delle trattative tra il padrone del club e i suoi interlocutori. Ma intanto Friedkin ha chiesto lumi a Vitek attraverso i legali: cosa intende fare davvero a Tor di Valle? I due miliardari sono entrati in contatto. E questo conferma l’interesse mai sopito da parte di Friedkin verso l’affare Roma. C’è il giovane figlio Rayan a spingere perché la negoziazione abbia esito positivo.