Friedkin cerca di chiudere per l’americano Reynolds

Il Tempo (F.Biafora) – Una trattativa di mercato condotta in prima persona e quasi finalizzata da Ryan Friedkin. Da diverse settimane la Roma ha messo gli occhi su Reynolds e dopo numerose mail e videoconferenze è stat trovato un principio d’accordo con Dallas grazie ad un’offerta di 7,5 milioni. Ora la società capitola è impegnata nell’ultima fase dell’affare: sono in corso i colloqui con il terzino destro 2001 e suo padre per arrivare alla fumata bianca lato giocatore, descritto come più entusiasta di un trasferimento in Italia.

A portare avanti le contrattazioni sono stati in particolare il vicepresidente romanista, Fienga ed alcuni emissari del gruppo Friedkin stesso, con Dan Friedkin che può inoltre vantare un’amicizia personale con Hunt, proprietario della franchigia di MLS, il cui stadio è sponsorizzato dalla Toyota.