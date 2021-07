Frenata Xhaka: la Roma non va oltre Ferragosto

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Cresce il pessimismo per portare Granit Xhaka alla Roma. La trattativa per il centrocampista non accenna a sbloccarsi, in due mesi non sono stati fatti passi avanti perché l’Arsenal non si muove dalla richiesta iniziale: 25 milioni più bonus. La Roma è disposta a rivedere l’offerta iniziale di 15, ma non può mettere 10 milioni di più per un giocatore di 29 anni. Lo svizzero sta spingendo per favorire la sua cessione, ma finora non ha ottenuto risultati. L’Arsenal non ha bisogno di monetizzare con Xhaka, al punto che per uscire dall’impasse sarebbe pronto a offrire al giocatore il rinnovo del contratto, che scade nel 2023.

Leggi anche: Mkhitaryan: “Scudetto? Ci siamo anche noi. Mou non molla mai”

Intanto Xhaka è tornato ad allenarsi con i Gunners dopo gli Europei e può essere ancora importante per Arteta. La notizia della proposta di rinnovo ha colto di sorpresa Tiago Pinto, che è consapevole delle difficoltà e pur avendo trovato un accordo con il giocatore non può continuare ad aspettare a lungo che la situazione si sblocchi. Xhaka ha chiesto all’Arsenal di essere ceduto, ma più di questo non può fare. La Roma è disposta ad aspettare fino a Ferragosto, ma dopo quella data dovrà cercare delle alternative per rinforzare il centrocampo. Una delle possibili situazioni riguarda Thomas Delaney, centrocampista danese di 30 anni del Borussi Dortmund.