Frattesi: “La Roma è stato un tarlo, volevo tornare a tutti i costi. De Rossi ha sempre avuto una parola di conforto”

Davide Frattesi è stato ospite di Dazn nel format “Piedi x terra”. Il centrocampista del sassuolo ha parlato dell’inizio di carriera, i momenti alla Roma e del futuro. Queste le sue parole:

Su Daniele De Rossi.

Era uno dei pochissimi che quando sbagliavi non strillava e non ti massacrava. Non è scontato che quando vai in prima squadra e sbagli non ti dicono niente. Spesso magari ti massacrano perché sei più piccolo. Invece lui ha sempre avuto una parola di conforto, sono cose che ti rimangono dentro. Uno dei pochi che parlava ai giovani.