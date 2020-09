Francia, Florenzi è sbarcato al PSG: gioca col Marsiglia?

La Gazzetta Dello Sport – Tuchel lo vorrebbe in campo già domani. Non sarebbe un esordio banale, in casa contro il Marsiglia, nel derby di Francia. Insomma, per Alessandro Florenzi, passato ieri ufficialmente dalla Roma al Psg in prestito annuale con diritto di riscatto, sarebbe un debutto da gladiatore nell’arena del Parco dei Principi. Nulla di così anomalo per un giocatore abituato ai derby con la Lazio. Ha scelto la maglia numero 24, che fu di Verratti, “E’ un piacere e un onore affrontare nuove sfide a fianco di grandi campioni, questo è il trasferimento più importante della mia carriera“ ha dichiarato l’ex giallorosso. Oggi Florenzi potrà conoscere Neymar, Di Maria e Navas, reduci da un isolamento da Covid-19, mentre rimangono confinati Icardi, Mbappé e Marquinhos.