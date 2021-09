La Francia batte la Finlandia per 2-0 grazie alla doppietta di Griezmann nella partita valevole per la qualificazione ai Mondiali in Qatar nel 2022. Jordan Veretout ha assistito alla sfida dalla panchina per tutti i 90′. Una buona notizia per la Roma visti i problemi accorsi nelle scorse ore a Pellegrini e Zaniolo, senza dimenticare Mancini e Vina.