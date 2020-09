Francesco Calvo: “L’aumento dei ricavi un obiettivo della società. Continueremo a investire nella città”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Lo Chief Operating Officer della Roma Francesco Calvo ha rilasciato delle dichiarazioni ieri in seguito all’apertura del nuovo store in via Ottaviano. Ecco le sue parole: “L’aumento dei ricavi rimane un obiettivo della società. Crediamo nel presente ma guardando al futuro. Continueremo a investire nel territorio e nella città, senza rinunciare allo sviluppo del brand a livello internazionale”. Entro la fine dell’anno saranno 5 i negozi gestiti direttamente e 4 gli affiliati. In generale il 70% degli introiti proviene dall’Italia e il restante 30% dall’estero. Lasciata la Nike, i giallorossi sono in contatti con altri brand per lo sponsor tecnico (Adidas e Under Armour su tutti). Non è escluso che la prossima stagione sia “unbranded” (come nel 13-14), in attesa della risalita dei prezzi dopo la crisi economica provocata dalla pandemia. Inoltre il settore marketing sta cercando di rinnovare le partnership con Qatar Airways e Hyundai, entrambe in scadenza 2021.