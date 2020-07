France Football ha deciso: niente Pallone d’Oro quest’anno. Non accadeva dal 1956

Per la prima volta dal 1956, anno in cui è stato istituito il Pallone d’Oro, non ci sarà nessun vincitore. A comunicarlo è France Football tramite il proprio sito, “Preferiremo sempre una piccola distorsione alla nostra storia a una grande cicatrice” si legge sul portale francese. Il prestigioso premio calcistico non verrà assegnato a causa del Coronavirus, dal momento che non tutti i campionati sono stati portati a termine. “L’imparzialità che prevale per questo titolo onorario non poteva essere preservata, in particolare a livello statistico e anche nella preparazione, poiché tutti gli aspiranti al premio non potevano essere ospitati nella stessa barca, alcuni avendo visto la loro stagione conclusa radicalmente, altri no. Quindi, come possiamo confrontare l’incomparabile? La parentesi non ci incanta, ma ci sembra la più responsabile e logica. Proteggere la credibilità e la legittimità di un tale premio significa anche garantire che sia irreprensibile nel tempo”.