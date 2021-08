Fra Trabzonspor e Molde la sfida resta in bilico

Corriere dello Sport (A. Fontana) – Il verdetto resta in bilico, la Roma potrà farsi un’idea sul suo prossimo avversario in Conference League solo tra sei giorni. Il Trabzonspor si fa rimontare per ben tre volte, andando al tiro 24 volte senza riuscire a vincere. Gli avversari del Molde sono invece un inno alla praticità, con tre tiri e altrettanti gol. Spicca all’ultimo minuto il rigore sbagliato dai turchi con Bakasetas. I tre degni di nota dei turchi sono Hamsik, il regista della squadra, Gervinho, e Bruno Peres.