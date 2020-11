Fonseca: “Vogliamo il primo posto nel girone. I ragazzi hanno mostrato personalità e carattere”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato al termine della vittoria contro il Cluj (2-0 il risultato finale). I giallorossi hanno raggiunto l’aritmetica qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Queste le parole del portoghese:

FONSECA A SKY SPORT

Un suo ricordo su Maradona…

Mi dispiace molto. E’ stato un giorno triste per tutti noi. Io sono cresciuto vedendolo ed è stato un idolo per tutti noi. E’ un momento triste per tutti noi che amiamo il calcio.

Questa squadra funziona anche in emergenza?

Vogliamo il primo posto. Dobbiamo vincere un’altra partita. Ma oggi con tante difficoltà i ragazzi hanno mostrato personalità e carattere. Hanno fatto sacrifici per la squadra e sono soddisfatto.

Qualcuno l’ha soddisfatta in particolare?

Mi son piaciuti tutti. Io ho parlato con Spinazzola, Calafiori, Jordan sul fatto che magari avevamo bisogno di farli giocare in posizioni diverse ma tutti hanno fatto una buona partita.

Le fa impressione il Napoli al nuovo stadio “Maradona”?

E’ un omaggio a Maradona che mi sembra giusto. Sono stato sempre a pensare al Cluj ma ora penso al Napoli. Giocare allo stadio col nome di Maradona è un fatto mitico.