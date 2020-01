Fonseca: «Una ripresa dominata». Perotti: «Campo non all’altezza»

Due gol in 8 minuti sono difficili da digerire, ma Fonseca abbozza una difesa: «Non penso sia stato un problema di organizzazione, né tattica. È vero abbiamo preso due reti all’inizio ma poi la squadra ha reagito molto bene, ha fatto una buona partita. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà a pressare alto perché la Juventus si abbassava molto. Nella ripresa è andata meglio, abbiamo creato delle occasioni, dominando il gioco e disputando una buona gara». Dopo la sosta, sono arrivati due ko consecutivi che fanno scivolare i giallorossi al quinto posto con la Lazio, terza, a+7 e con una gara da recuperare: «Non è cambiato nulla, solo i risultati. Penso che contro il Torino e con la Juventus abbiamo dominato, abbiamo attaccato e abbiamo fatto 22 tiri in porta». Perotti invece se la prende con il campo: «L’infortunio di Zaniolo non ci voleva. E poi fatemi dire una cosa: il campo dell’Olimpico non è all’altezza della Serie A». Lo riporta Il Messaggero.