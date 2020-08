Fonseca torna e chiede chiarezza. Tamponi a tutti

La Repubblica (F.Ferrazza) – Paulo Fonseca rientrerà la prossima settimana e si confronterà col CEO Fienga. Il tecnico ha salutato tutto lasciando la bruttissima prestazione col Siviglia come ricordo negli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori. Ora il tecnico vuole capire se la società giallorossa ha deciso di puntare su di lui perchè ci crede davvero, oppure perchè non c’è tempo per pensare ad un altro profilo. Solamente con l’appoggio della società Fonseca può restare credibile agli occhi dei giocatori. Nel frattempo il club continua a fare tamponi a tappeto per chi rientra dalle vacanze, in particolare a quelli che provengono da zone più a rischio contagio come la Sardegna e le zone del nord. Oggi toccherà a Zaniolo e piano piano tutti quanti.