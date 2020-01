Fonseca studia una mossa anti Ronaldo: provata la difesa a tre

Prove di difesa a tre. Fonseca ci pensa. Per arginare il miss-match fisico e tecnico Ronaldo-Florenzi, sta cercando di trovare soluzioni alternative. Quella di inserire un centrale in più, escludendo Perotti, è una delle opzioni alle quali il portoghese sta pensando. Bisognerà attendere invece sul fronte mercato, dove al massimo Petrachi farà qualche operazione di contorno. Se partisse Jesus, c’è Ibanez dell’Atalanta dal quale i giallorossi attendono una risposta. Si è parlato nelle ultime ore di uno scambio Suso-Under: la Roma ha stoppato tutto sul nascere, chiedendo come conguaglio 20 milioni. Eventualmente, poi, più di Suso, a Trigoria piace Calhanoglu. Lo scrive Il Messaggero.