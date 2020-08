Fonseca studia la nuova Roma

Il Tempo (F. Biafora) – Le lettere di convocazione per l’appuntamento del 27 agosto sono già state ricevute dai giocatori, pronti per l’avvio di una nuova stagione. Quello che inizierà la prossima settimana sarà un ritiro anomalo per la Roma di Fonseca, che nei primissimi giorni di allenamenti sarà costretto a lavorare con una rosa extra-large, prima di perdere numerosi calciatori che saranno impegnati con le rispettive selezioni nazionali. Al momento, tra calciatori in esubero e giovani in attesa di essere piazzati in prestito, sono ben 35 i giocatori sotto contratto per i giallorossi. Alcuni di questi, insieme ad altri ragazzi ormai fuori quota per la Primavera, si alleneranno però a parte, in quanto sono completamente fuori dal progetto tecnico e solamente di passaggio a Trigoria. La società a inizio settimana definirà il programma dei giorni di lavoro e delle amichevoli: il 5 settembre è fissata quella con il Benevento, a poche ore di distanza si affronterà un’avversaria di livello più alto.