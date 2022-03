Fonseca: “Sono felice di veder giocare in prima squadra Zalewski. La Roma ha giocato molto bene il derby”

L’ex allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha rilasciato un’intervista a Goal parlando del derby tra Roma e Lazio, vinto per 3-0. Inoltre sono stati diversi i complimenti per il giovane giallorosso Zalewski, di seguito le sue dichiarazioni:

“Ho visto il derby, non tutta la partita bensì una parte, la Roma ha giocato molto bene. Sono molto contento per lui perché è un ragazzo molto umile, un professionista ed è molto forte tecnicamente. Sono felice di vederlo giocare in prima squadra e averlo visto in una partita importante come quella contro la Lazio, è davvero bello”.

Il portoghese ha infine parlato della sua situazione:

“Il calcio in Inghilterra non è più quello di una volta. Oggi ci sono le migliori squadre e il miglior calcio al mondo. Ad inizio stagione sono stato molto vicino al Tottenham ma ciò non si è materializzato, così come col Newcastle. Vediamo in futuro, penso che succederà. A tutti piacerebbe lavorare in Inghilterra per vivere l’atmosfera fantastica che c’è. Esiste una cultura diversa, anche tra i tifosi per il modo in cui vivono e amano il gioco, è un qualcosa che non puoi trovare in un altro Paese. Non mi era mai successo, è stato il primo anno, senza allenare, ma devo confessare che è stato molto positivo. Hai l’occasione di vedere, imparare da altri allenatori e osservare altre squadre”.