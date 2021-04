Fonseca: “Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy saranno convocati, stanno bene”

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in programma domani, 25 aprile, alle ore 18:00 alla Sardegna Arena, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole:

4 ritorni: Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy. Saranno convocati tutti? Come stanno? Potrebbero partire titolari domani?

Stanno bene, si sono allenati con la squadra questi giorni. Saranno convocati tutti, vediamo se uno o l’altro potrà partire da titolare, ma dobbiamo gestire con attenzione la situazione. Sono molto soddisfatto di averli pronti per domani.

Dopo le partite di Europa League nel 2021, su 6 sfide sono arrivate 4 sconfitte, 1 pareggio e una vittoria in campionato. Può essere l’elemento che ha pagato la Roma in campionato? Può essere un rischio per domani, avendo giocato giovedì con l’Atalanta?

Devo confessare che è difficile gestire tante partite, principalmente quando non abbiamo tutti i giocatori, se ci sono tutti è più facile gestirli. Giocare ogni 3 giorni all’inizio della stagione e farlo adesso è diverso per i giocatori. Non penso che questo succeda solo alla Roma, possiamo vedere cosa succede al Villarreal, che ha perso 2 delle ultime 3 partite. Anche l’Arsenal in campionato è 9-10 in campionato. E’ difficile da gestire se non abbiamo tutti i giocatori.

Proprio a Cagliari la scorsa stagione iniziò la crescita di Villar, crescita che adesso sembra essersi fermata. Che succede? Sta pagando un anno ad alti livelli?

No, non penso sia stanco. Mantenere sempre lo stesso livello in una stagione è difficile, se non impossibile per i giocatori. Villar ha iniziato molto bene, poi ha avuto un abbassamento di rendimento e condizione, ma adesso è nuovamente in crescita.

In un’intervista Montella ha detto: “Se hai i calciatori più forti non hai bisogno di chissà che cosa, pensi al risultato e stop. Ma se non è così ti serve l’idea”. Secondo lei questa Roma ha l’idea?

Sì, come ho sempre detto abbiamo un’identità, un’idea. Non penso che le cose siano facili da definire, ogni squadra ha situazioni diverse.

Potrebbe esserci spazio anche per giocatori che si sono visti poco, come Jesus e Pastore?

Vediamo domani.

Contro l’Atalanta avete giocato a 4 con Cristante a centrocampo. Potrebbe essere una scelta anche in chiave del Manchester?

E’ stata una strategia per la partita con l’Atalanta. Adesso abbiamo il Cagliari, poi inizio a pensare alla strategia per Manchester. Era per quella partita.

Quanti cambi pensa di fare rispetto alla partita contro l’Atalanta?

Alcuni.

La gara di Cagliari prima del big match contro lo United. Come si lavora per mantenere la concentrazione alta in un match apparentemente meno importante?

Il Cagliari è in un buon momento. La partita con l’Atalanta è stata un buon esempio per chi dice che la squadra non ha la testa al campionato. Sono rimasti sempre a lottare, fino alla fine della partita. E’ stato un buon esempio e domani vogliamo fare una buona partita, vogliamo vincere. Sappiamo che non sarà facile, vogliono vincere anche loro.

Ritiene che questa rosa fosse attrezzata per combattere fino in fondo sia in campionato che in Europa?

Sì, non mi piacciono gli alibi e le scuse. Gli infortuni sono una realtà, abbiamo perso giocatori importanti in determinati momenti della stagione, io penso che con tutti i giocatori potevamo fare di più.

Il Cagliari lotta per non retrocedere e ha molte motivazioni nel finale di stagione, la Roma dovrà tenere la guardia alta.

Il Cagliari come ho detto è in un ottimo momento, ha fatto buoni risultati ultimamente. Sanno che questa partita è importante. Come ho detto la squadra deve stare con la testa al campionato e deve essere motivata per questa partita con il Cagliari.

Come sta fisicamente la squadra? Può averla al top per la fine della stagione?

Sta bene fisicamente, come abbiamo visto con l’Atalanta. Adesso che abbiamo tutti i giocatori sarà meglio.

Mirante non partirà per Cagliari?

No, è infortunato.