Fonseca: “Senza mentalità”. La conferma torna in bilico

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – La sentenza di Paulo Fonseca sembra essere tombale: “Non abbiamo la mentalità per lottare contro questo tipo di squadre e non siamo forti come altre. Abbiamo avuto solo un giorno per preparare questo match ma non è stato un problema di stanchezza, altrimenti non giocavamo questa ripresa. Il problema è che la squadra non ha avuto coraggio”. Sarà per questo che in tribuna Dan e Ryan Friedkin scuotono la testa.

Leggi anche: Solita Roma a secco con le grandi: spareggio Champions al Napoli

Metabolizzato un’altra volta l’ennesimo nervosismo di Pedro al momento della sostituzione e l’infortunio di Dzeko, l’analisi del tecnico giallorosso continua impietosa: “Nel primo tempo non siamo esistiti, non possiamo entrare in campo così. Abbiamo iniziato a giocare solo nella ripresa. Siamo tutti responsabili. Quando abbiamo paura di perdere e di giocare, diventa tutto difficile“.

Leggi anche: Allegri: “Dove vado? Non so ancora niente. Voglio rientrare a giugno”

A restituirgli un barlume di ottimismo c’è il secondo tempo: “Abbiamo avuto un altro atteggiamento, dobbiamo continuare a lottare, entrare tra le prime 4 è l’obiettivo. Non sto dicendo che non sono responsabile, ma abbiamo un blocco mentale contro le grandi squadre, non ho dubbi. Nello spogliatoio ne parliamo, non vincere contro le big crea ansia, ma solo noi possiamo cambiare questo con coraggio“.